Evangélico de 26 anos foi preso pela Polícia Militar após agredir a esposa com mordidas no rosto e tentar esfaquear a vítima, na noite deste domingo (29), em Rondonópolis (MT). Na delegacia ele alegou ser evangélico e pediu cela especial, mesmo sem passar por audiência de custódia.

De acordo com o relato do boletim de ocorrências, vizinhos acionaram a Polícia Militar denunciando que o suspeito estava agredindo a mulher. Ao checar a informação, os policiais encontraram a vítima com ferimentos de mordidas no rosto.

Assustada, a mulher contou que o marido tentou esfaqueá-la e que para escapar das agressões, correu para pedir ajuda na casa de um vizinho, quando foi alcançada pelo suspeito, que teria arremessado um tijolo em sua cabeça.

A Polícia Militar prendeu o suspeito na residência do casal, local onde foi constatado que o homem havia danificado diversos pertences da vítima, inclusive uma motocicleta.