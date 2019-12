O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar e da 14ª Companhia Independente de Força Tática, pertencentes do 4º Comando Regional em Rondonópolis, tenente-coronel Candido, divulgou nesta segunda-feira (30), dados de ocorrências registradas neste ano. Segundo as estatísticas criminais houve uma redução de 5% nos números de 2018 para 2019.

Conforme os dados, em relação ou crime de roubo, em 2018 foram registrados 1.379, já neste ano foram 1.236 ocorrências.

Os números também são referentes a quantidade de homicídios registrados em Rondonópolis. Em 2018, 24 pessoas foram assassinadas no município, já em 2019, 20 pessoas foram vítimas desse tipo de crime.

Os dados apontas ainda diminuição no número de furtos. Em 2018 foram registrados 3.280 boletins de ocorrência, enquanto em 2019 esse número caiu para 2.952 furtos.

Neste final de ano, o comandante está de férias com a família, porém, se manifestou nas redes sociais.

“Agradeço a Deus por nos dar saúde para combater o crime e proteger a sociedade rondonopolitana, aos meus comandantes pela confiança a nós dispensada, e por fim, mas tão importante quanto os demais, meus subordinados que entenderam a proposta de Comando e cumpriram a missão em 2019 com excelência. Não se deve ir atrás de objetivos fáceis, é preciso buscar o que só pode ser alcançado por meio dos maiores esforços”, finalizou o tenente-coronel Candido.

Durante todo este ano diversas Operação foram realizadas em Rondonópolis, entre elas Comando Móvel e Patrulha Rural.

As estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea, representando importante instrumento no planejamento da atividade policial.

No Estado de Mato Grosso, a consolidação dos dados é feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal.

Com o intuito de garantir maior eficiência de acordo com a peculiaridade local, criou-se as Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), fundamental para nortear as ações da gestão integrada e regionalizada.