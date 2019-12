Um casal foi preso em flagrante com arma, drogas e dinheiro em uma casa no bairro Novo Colorado, em Cuiabá. Durante a ação, na noite desta quinta-feira (19), a Polícia Militar encontrou também vários objetos que evidenciam a venda de drogas no local. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

A prisão foi efetuada por uma equipe do Batalhão de Rondas Tático Ostensiva Metropolitana (Rotam) que fazia rondas pelo bairro Paiaguás. Os policiais abordaram o casal numa motocicleta Honda Biz de cor azul e constataram que a condutora não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O passageiro usava uma tornozeleira eletrônica.

Durante checagem aos bancos de dados policiais, os militares constataram que ambos possuem várias passagens criminais, inclusive, por tráfico de drogas. Questionada sobre os documentos a mulher disse que estavam em sua residência, no Novo Colorado. Todos se deslocaram para o endereço apresentado por ela.

Já em sua casa, a suspeita confessou que mentiu para os policiais e que realmente não tinha habilitação. Dentro da residência os militares encontraram um revólver calibre 32, uma certa quantidade de maconha, duas balanças de precisão e outros materiais usados no preparo embalo de drogas.

O casal foi conduzido para a Central de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência e motocicleta entregue a família dos suspeitos. As informações constam no B.O nº 2019.379639.