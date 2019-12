A Santa Casa de Rondonópolis recebeu neste mês de dezembro de 2019 um aporte financeiro de quase R$ 25 milhões (R$ 24.898.552,41) do poder público para o custeio dos diversos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Deste montante, R$ 15 milhões são recursos que não estavam programados para entrar no caixa do hospital filantrópico, já que R$ 10 milhões são oriundos de uma emenda da bancada federal de Mato Grosso e R$ 5 milhões do adiantamento da Prefeitura para ajudar no processo de recuperação da unidade hospitalar filantrópica, visando a continuidade dos serviços prestados à população.

“Além dos recursos recebidos dos governos federal, estadual e municipal pelo pagamento de serviços e de complementação financeira de incentivo à produção, a Santa Casa recebeu este mês R$ 15 milhões que não estavam programados. Estes recursos irão ajudar a fortalecer o processo de recuperação do hospital, que atende a população rondonopolitana e da região”, comentou a secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque.

“Estamos buscando os instrumentos para buscar o equilíbrio da saúde pública de Rondonópolis. Fizemos o adiantamento porque tivemos a informação de que os médicos iam parar cansados de esperar”, comentou o prefeito Zé Carlos do Pátio, durante a assinatura do decreto autorizando a transferência dos recursos para Santa Casa, na véspera do Natal.

A Prefeitura de Rondonópolis vem trabalhando para contribuir com os serviços prestados pela Santa Casa à população. Ano passado, por exemplo, para ajudar o hospital a superar as dificuldades financeiras, o município também adiantou o pagamento de quatros meses de serviços prestados pela unidade de saúde.