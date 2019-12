Após a morte da elefanta Ramba, no último dia 26, o Santuário de Elefantes Brasil (SEB), localizado em Chapada dos Guimarães (MT), receberá uma nova moradora. Mara, uma elefanta de 50 anos que vive na Argentina. Hoje o Santuário abriga três moradoras: Maia, Rana e Lady.

Nota divulgada pelo SEB, informa que o animal já tem suas licenças de importação e exportação, mas precisa aguardar um resguardo de 30 dias antes de enfrentar a viagem.

Mara passou anos sendo maltratada para levar alegria em um circo na Argentina. Atualmente, ela reside no Ecoparque Buenos Aires e divide seu habitat com duas fêmeas africanas. A elefanta apresenta boa saúde, com alguns problemas moderados nas patas.

O santuário

O Santuário de Elefantes Brasil é uma organização sem fins lucrativos que ajuda a transformar as vidas e o futuro dos elefantes cativos na América do Sul. Desde janeiro de 2010, a ElephantVoices, junto com defensores interessados na causa no Brasil, vêm trabalhando para apoiar os esforços legislativos para proibir a antiquada prática de utilizar elefantes em espetáculos no Brasil, enquanto exploram o potencial para o desenvolvimento de um santuário de elefantes no país.