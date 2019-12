A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abriu nesta quarta-feira (18.12) as inscrições para o processo seletivo simplificado interno de estudantes com aptidão esportiva para a Escola Estadual em Tempo Integral Governador José Fragelli, localizada na Arena Pantanal. O processo seletivo será para o ano letivo de 2020 e as inscrições podem ser feitas no período de 18 a 26 de dezembro.

Ao todo, serão ofertadas 266 vagas, sendo 233 vagas para o 3° ciclo do Ensino Fundamental (do 7º ao 9º ano) e 33 vagas para o 1° ao 3° Ano do Ensino Médio.

O processo de seleção será realizado por meio de avaliação das medidas, testes de aptidão física e teste de desempenho motor, com foco na formação e desenvolvimento esportivo. Os testes serão realizados de 13 a 17 de janeiro de 2020.

O resultado final dos testes serão divulgados no dia 05 de fevereiro de 2020 no site da Seduc. O início das aulas para os alunos aprovados será em 23 de março de 2020.

As inscrições poderão ser feitas aqui

Confira o edital aqui.