O Brasil atualmente é o 7º maior mercado consumidor no feriado de Natal do mundo, no entanto, segundo a pesquisa de comportamento divulgada pela Ferratum, empresa de empréstimo online sem burocracia, a previsão é de que 80% dos brasileiros em 2019 querem gastar menos ou mesmo valor do que gastaram nos feriados de festas comparado ao ano anterior. A pesquisa teve mais de 23 mil entrevistados em todo o mundo.

Essa é a nona pesquisa produzida e divulgada pela Ferratum que, neste ano, obteve mais de 23 mil entrevistados em 14 países, participaram da pesquisa homens e mulheres entre 18 e 61 anos. A empresa faz esse estudo com o objetivo de compreender o comportamento do público brasileiro no período de festas de fim de ano em relação a população de outros países.

Segundo Guy Levy, diretor geral da empresa que produziu o BARÔMETRO INTERNACIONAL DE NATAL 2019 DA FERRATUM, os números apontam uma cautela do brasileiro em relação aos gastos para essa época, visando aproveitar o 13º salário para quitar dívidas. “O que nossa pesquisa mostrou é que, agora, a população está mais atenciosa a um planejamento financeiro e focada em quitar dívidas, o que resulta em um conservadorismo nesse mercado de fim de ano, porém, cria situações mais confortáveis para um possível poder de compra no futuro”, afirma o diretor geral da Ferratum Brasil.

A pesquisa aponta outros pontos interessantes da intenção da população do Brasil neste fim de ano. Comparado a outras populações, o brasileiro é o povo que mais viaja nessa época de feriado no fim do ano, com 31% da amostra, seguido dos romenos e dos australianos com 25%.

No entanto, mesmo disparado à frente nesses números, viajar não é a prioridade dos brasileiros. Pegando a amostra analisada com entrevistados no Brasil, apenas 12% gastam em viagens para território nacional, a intenção da população é de 23% em gastos em geral e 21% em comprar roupas, 6% para compra de eletrônicos e atividades para as crianças