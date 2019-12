A Polícia Civil investiga o assassinato do segurança Agner Gonzalez Correa, 36 anos, que foi encontrado com tiros na cabeça, na manhã desta quarta-feira (18), dentro da obra do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), na saída de Cuiabá para o município de Santo Antônio de Leverger (MT).

O corpo de Agner estava dentro de uma sala usada como descanso, no segundo piso da obra. O carro da vítima desapareceu.

Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informaram que a vítima foi morta com dois tiros. A principal suspeita é de um possível latrocínio. O homem não tinha passagens pela polícia.

De acordo com a empresa que a vítima prestava serviço, ele teria entrado no trabalho na noite de terça-feira (17), na companhia de um colega com quem ele fazia turno. Este colega está sendo procurado pela polícia.