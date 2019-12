Uma servidora pública da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) foi presa nesta sexta-feira (20), na Operação Delivery, deflagrada, em Nova Monte Verde (MT). A suspeita, que não teve o nome divulgado, vendia ilegalmente medicamentos para emagrecer que são proibidos pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ela usava o sistema “delivery”, ou seja, entregava nos endereços das clientes. As investigações iniciaram para apurar diversas denúncias, de mulheres que não emagreciam com a medicação, sobre a venda ilegal de medicamentos emagrecedores.

Com base nas informações, os investigadores passaram a monitorar a residência da suspeita e com a ordem judicial de busca e apreensão domiciliar, apreenderam no endereço alguns frascos de substâncias proibidas.

O delegado Eugênio Rudy Junior, responsável pelas investigações, explicou que embora tenha sido apreendido apenas alguns frascos, há provas de que o comércio ilegal era intenso e foram apreendidas caixas com o endereço de onde vinham os medicamentos.

“Havia um grupo criado no WhatsApp para o comércio dos medicamentos, no qual a venda dos produtos acontecia de forma livre”, disse o delegado alertando ainda sobre os cuidados que as pessoas devem ter com a saúde e que a medicação nunca é a primeira alternativa. “Não adianta medicação sem mudança de hábito e prática de atividade física”, destacou.