Os servidores da Prefeitura de Cuiabá terão os salários referentes ao mês de dezembro na conta na próxima segunda-feira (30).

A ação, conforme o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) reafirma o compromisso da gestão com o funcionalismo público em pagar o salário dentro do mês trabalhado com foco no equilíbrio fiscal.

Pinheiro também lembra que o pagamento dos aposentados e pensionistas pela Cuiabá-Prev sempre é feito no dia 25 de cada mês e com isso a economia local é movimentada.