Por muito pouco o proprietário de um sítio não foi baleado por um idoso de 70 anos no final da tarde desta segunda-feira (30), na região conhecida como Pontal do Areia, zona rural de Rondonópolis (MT). O suspeito que aparentava estar bêbado, atirou contra a vítima, mas não acertou, e a mesma se escondeu em um bananal.

Segundo informações da Força Tática, o filho da vítima acionou a Polícia, após o pai ligar pedindo socorro. Uma guarnição do grupo especializado a Polícia Militar seguiu para o local da ocorrência acompanhado do rapaz.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, vítima e suspeito estavam conversando no sítio, quando o idoso pegou uma espingarda calibre 32, sem marca e numeração e efetuou um disparo, mas não conseguiu acertar. Diante da tentativa de homicídio, a vítima saiu correndo e se escondeu em um bananal.

Quando a Polícia Militar chegou ao local dos fatos, encontrou o proprietário às margens da estrada e o suspeito dentro da residência em visível estado de embriaguez. Após uma revista no interior do imóvel, foi localizada e apreendida a espingarda que se encontrava atrás de uma cômoda no quarto. Também foi encontrado dentro da cômoda em um saco plástico, oito cartuchos.

Diante dos fatos, o suspeito sem lesões corporais, juntamente com a espingarda foram encaminhados para 1ª delegacia de polícia em Rondonópolis.

A ocorrência foi registrada como ameaça, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

As informações constam no Boletim de Ocorrência Nº 2019.388779.