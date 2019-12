Briga entre sogro e genro por pouco não acaba em morte no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, nesta segunda-feira (16). Na ocorrência, um homem de 38 anos foi preso depois de furar o genro usando um alicate. Ele alegou à Polícia Militar que pediu várias vezes para o desafeto parar de jogar pedras em seu cachorro.

Segundo a PM, o genro precisou ser encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cristo Rei, com ferimentos no rosto e fraturas nas costelas. Irado, o sogro, segundo os próprios familiares, dizia que iria arrancar os olhos do genro.

Conforme o boletim de ocorrência, a esposa da vítima, filha do suspeito, foi quem chamou a polícia. Ela disse que foi com seu marido à casa da mãe como de costume. Porém, o pai e o genro não se dão bem há anos.

Na casa, o genro começou a jogar pedras no cachorro da família. Irritado, o dono da casa pediu várias vezes para ele parar de agredir o animal, mas foi ignorado. Foi então em que ele partiu para cima do homem. Eles entraram em luta corporal, até que o sogro pegou um alicate do bolso e desferiu várias vezes contra a vítima.

A Polícia Militar foi acionada e pediu socorro para a vítima. O acusado foi conduzido à delegacia e caso registrado como lesão corporal. Os nomes dos envolvidos foram preservados pela PM. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar o caso.