Um rapaz de 19 anos, usuário de drogas, foi preso após bater na própria mãe e tentar colocar fogo na casa onde moram no bairro Gonçalo Botelho de Campos, em Várzea Grande. Com a chegada da Polícia Militar, Vinicius Aurélio de Souza, tentou fugir, mas caiu de cima do muro e foi levado ao Prono Socorro de Várzea Grande. O caso foi registrado neste domingo (15).

De acordo com as informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, praticada pelo filho contra os pais. No local a PM encontrou a mãe do acusado toda suja e com vários hematomas pelo corpo.

A mulher disse que o filho se levantou por volta das 11h da manhã e sem motivos começou a agredi-la com tapas, chutes e socos e ainda arrastou ela pela casa puxando a pelas pernas. Após a agressão ele pegou uma faca e começou a cortar o sofá e outros móveis da casa. Além disso, quebrou copos e pratos ele tentou colocar fogo na residência.

No momento em que a PM chegou no local, o suspeito fugiu pulando os muros das residências próximas. Minutos depois a guarnição recebeu um chamado de vizinhos relatando que um rapaz pulou um muro e se machucou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi sido acionado. No local, os militares constataram que se tratava do acusado.

Diante dos fatos o suspeito recebeu atendimento médico e depois foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providências necessárias. As informações sobre o caso constam no boletim de ocorrência, n° 2019.374119.