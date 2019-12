O suspeito Julivan Mendes Moreira, 24 anos, sofreu acidente enquanto trafegava numa motocicleta em alta velocidade fugindo de uma abordagem da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (19). Ele sofreu ferimentos graves durante a queda e foi preso com um revolver calibre 38, municiado. O caso foi registrado no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição estava em rondas quando avistou o suspeito em uma motocicleta XRE Honda com um passageiro sem capacete. Ao receber ordem de parada, ambos fugiram.

Em diligências os militares conseguiram localizar o suspeito que já estava sozinho, e mais uma vez desobedeceu a ordem de parada. Após alguns minutos de perseguição, Julivan parou a motocicleta e sacou uma revólver de sua cintura, começando uma troca de troca de tiros, que não atingiu ninguém. Ele então subiu na moto e continuou a fuga.

A viatura policial retomou a perseguição e num determinado momento Julivan, que estava em alta velocidade, caiu da motocicleta e sofreu graves ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o suspeito para o Pronto-Socorro de Várzea Grande.

O acusado continua internado no box de emergência da unidade sobe escolta da Polícia Militar. Ele será autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, resistência e direção perigosa.