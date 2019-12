Vestido apenas de cueca, um homem de 45 anos tentou invadiu a casa de uma vizinha, na madrugada de segunda-feira (16), no bairro Verdão, em Cuiabá. A vítima tem 22 anos e acionou a Polícia Militar quando viu o tarado dentro de sua residência. Ele foi preso no local.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 2h30. A mulher, ao percebeu que o vizinho estava arrombando a porta e tentando entrar na casa dela, acionou a PM. O homem estava vestido apenas de cueca e segundo a vítima, ao ser impedido de entrar no imóvel, começou a xingá-la.

Enquanto aguardava a chegada dos policiais, o homem jogou querosene na casa vítima. Quando a guarnição chegou o homem ainda estava tentando entrar. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá.