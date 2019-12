Uma segunda pessoa envolvida na discussão que resultou no homicídio ocorrido na tarde desta terça-feira (17) no bairro Vila Mineira afirmou à polícia que tudo começou com uma brincadeira entre amigos.

Segundo a testemunha, que quase se tornou também vítima do crime, os três estavam na casa do suspeito identificado até o momento como Manolo e começaram a brincar. O suspeito não gostou da brincadeira, pegou uma faca e desferiu um golpe contra Rodrigo.

Ele também tentou atingir a testemunha que, segundo ela, para se defender deu uma paulada no suspeito que saiu correndo.

Rodrigo ainda tentou corre, mas acabou morrendo há alguns metros.

A Polícia Civil irá investigar o caso.