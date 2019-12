Ingredientes

1 e ½ pacote de biscoitos maisena finamente triturados (270 g)

140 g de manteiga derretida

Mousse de baunilha

2 e ½ xícaras (chá) de leite

½ xícara (chá) de açúcar

2 gemas

¼ de xícara (chá) de amido de milho

1 colher (sopa) de baunilha

1 envelope (12 g) de gelatina em pó incolor

1 xícara (chá) de creme para chantili gelado batido em picos moles

Farofa

½ xícara (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de açúcar demerara

½ xícara (chá) de manteiga

½ xícara (chá) de castanha-do-pará picada

Doce de maçã

½ kg de maçãs verdes picadinhas

50 g de uvas-passas escuras

½ xícara (chá) de açúcar demerara

1 colher (chá) rasa de canela em pó

2 colheres (sopa) de suco de limão

¼ de xícara (chá) de amido de milho

½ xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Misture o biscoito com a manteiga até obter uma farofa. Forre a base de uma fôrma de fundo removível (25 x 5 cm), pressionando para compactar bem. Reserve na geladeira enquanto prepara as demais etapas.

Despeje a mousse na fôrma, alise a superfície e leve à geladeira até firmar. Na hora de servir, desenforme, cubra com o doce de maçã e salpique a farofa.

Mousse de baunilha

Ferva o leite com metade do açúcar e reserve. Bata as gemas com o açúcar restante e o amido até esbranquiçar. Adicione o leite fervente, mexendo sempre, e leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, até engrossar. Fora do fogo, agregue a baunilha.

Espere amornar e misture a gelatina hidratada e dissolvida conforme as instruções do fabricante. Reserve em temperatura ambiente até começar a encorpar e incorpore o chantili delicadamente. Utilize.

Farofa

Misture os ingredientes, espalhe em assadeira e leve ao forno baixo preaquecido (150°C) até dourar. Depois de fria, desmanche com as mãos para obter a farofa. Utilize.

Doce de maçã

Leve os 5 primeiros ingredientes ao fogo baixo até a maçã amaciar. Junte o amido dissolvido na água e cozinhe até engrossar levemente. Deixe esfriar completamente.