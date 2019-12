Policiais militares prenderam nesta quarta-feira (25) um homem de 25 anos acusado por tráfico de drogas, no bairro Cidade Verde, em Cuiabá (MT). Com o acusado, que não teve o nome divulgado, foram apreendidas porções de drogas e comprimidos de ecstasy (droga sintética), além de R$ 4,3 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam uma denúncia anônima informando que um homem estava vendendo drogas em uma festa que acontecia num estabelecimento no bairro Cidade Verde. A informação descrevia as características físicas e as roupas do suspeito.

Quando os policiais chegaram no imóvel, identificaram o homem que estava saindo da residência. Durante a abordagem, os militares encontraram a droga e o dinheiro na carteira do suspeito. Ele foi conduzido à Central de Flagrante para registro da ocorrência.