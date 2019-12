Carlos Roberto de Souza Amorim, 34 anos, morreu após ser internado no Hospital com ferimentos na cabeça provenientes de um desentendimento que aconteceu em uma residência no Jardim Alvorada nessa sexta-feira (20), em Rondonópolis (MT). Ele foi encaminhado em estado inconsciente até o Hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito do crime, Gilson Soares da Silva, 37 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM).

Conforme informações que constam no Boletim de Ocorrência (BO), quando a PM chegou na casa, uma mulher informou que mantinha relacionamento amoroso com Gilson e Carlos e que os três tinham passado a noite ingerindo bebida alcoólica.

Ainda conforme a mulher, Gilson e Carlos se desentenderam, momento em que Carlos caiu ao solo desacordado com ferimentos na cabeça. Gilson também teve ferimentos na cabeça.

Carlos Roberto foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Regional, onde foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não resistiu e morreu.

Gilson foi encaminhado pela PM até a UPA, onde recebeu atendimento médico, foi liberado e encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no BO N° 2019.380125 e no documento de Requisição de Exame de Corpo de Delito.