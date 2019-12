O último fim de semana está chegando e para quem quer se programar para iniciar as festas deve ficar atento a previsão do tempo para todo o estado. De acordo com o Climatempo, o fim de semana será quente e úmido.

No sábado (28) deve chover a qualquer hora do dia no norte de Mato Grosso. A previsão é de céu predominantemente nublado e poucos períodos de sol. Já no domingo (29) a nebulosidade diminui sobre o Norte, mas ainda há previsão de pancadas de chuva.

No restante do estado o tempo deve ficar mais aberto, com pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite. Em Rondonópolis a máxima prevista para o sábado e domingo é de 34°C.

Na capital, Cuiabá, para o sábado (28) às 6h da manhã já é prevista uma temperatura de 24°C, podendo chegar aos 34°C durante a tarde. Também há previsão de pancadas de chuva a tarde e a noite.