Na madrugada desta terça-feira (17), uma mulher de 23 anos denunciou o colega de faculdade, por estupro. Segundo a vítima o crime aconteceu dentro de sua casa, no bairro Boa Esperança, em Cuiabá.

Segundo a denúncia, a vítima estava com o acusado e outros amigos em um bar, quando o suspeito pediu para dormir na casa dela. Ele alegou que teria prova no dia seguinte pela manhã, e como a jovem mora ao lado da universidade seria mais comodo pra ele. Ela acabou concordando.

O rapaz que tem 24 anos, se deitou em um colchão no chão e a vítima em sua cama. No meio da madrugada ela acordou e se deparou com o suspeito deitado em cima dela, ambos sem roupa. Assutada ela disse que começou a chorar e ficou sem nenhuma reação.

No dia seguinte a jovem procurou a Delegacia de Polícia Civil, que encaminhou o registro para a Delegacia da Mulher, que vai investigar o caso.