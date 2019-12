Foi presa na madrugada desta quinta-feira (19), Cristiane Souza Pereira, 33 anos, por esfaquear o namorado, um idoso de 66 anos, que é cadeirante. A suspeita é usuária de drogas e a tentativa de homicídio foi praticada no bairro do Porto, em Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência nº 2019.378504, populares acionaram a Polícia Militar por volta das 4h para atender a uma tentativa de homicídio. Quando chegou no local, a equipe encontrou a vítima com ferimentos provocados por corte no rosto e na cabeça.

Ele disse aos policiais que Cristiane era moradora de rua quando se conheceram. Depois ela foi morar com ele e desde então o agride fisicamente. O idoso relatou ainda que na primeira vez que mandou a suspeita ir embora de sua casa, ela tomou seus documentos e passou a confiscar todo seu dinheiro.

Diante das informações a guarnição se deslocou até a residência do casal, onde a suspeita foi localizada e presa. A faca utilizada para o crime não foi encontrada. A vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do bairro Verdão e Cristiane encaminhada à Central de Flagrantes para a Polícia Civil proceder com os encaminhamentos necessários.