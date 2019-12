Em novembro, a indústria nacional de pneumáticos teve uma leve alta de 0,9% em comparação ao mesmo período de 2018. A diferença foi motivada principalmente pela queda de 4,1% nas vendas para montadoras, que acompanharam a baixa de produção de veículos registrada no mês.

Já no mercado de reposição, houve um crescimento de 2,5% nas vendas. Somente as vendas de pneus de passeio registraram avanço (4,6%) neste mês, enquanto as de pneus de carga (-3,7%) e de moto (-6,4%) apresentaram resultados negativos; não houve variação nas vendas de pneus para veículos comerciais leves. O mês de novembro fechou com um total de 5.360.686 unidades comercializadas.

Já no acumulado do ano, as vendas totais cresceram 0,6% em relação a 2018. Os números fazem parte do levantamento setorial divulgado pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP).