A vendedora Bruna de Oliveira Moraes, 31 anos, foi presa em flagrante quando tentava entrar com drogas, durante visita na Penitenciária Central do Estado (PCE), no bairro Jardim Industriário, em Cuiabá.

Na ocasião, uma agente prisional detectou através do aparelho “Body Scanner”, que Bruna carregava internamente um volume na região pélvica.

A mulher alegou que receberia uma quantia de R$ 200 e duas cesta básica pela droga. Disse ainda que está desempregada e atualmente vende produtos de beleza por catálogo.

Após ser autuada em flagrante pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), ela foi encaminhada para audiência de custódia.