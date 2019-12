Comandada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil, a “Operação Cleanup”, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (19), onde 56 ordens judiciais, entre mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar estão sendo cumpridos.

O vereador Jânio Calisto (PSD) é apontado com um dos alvos da operação, ele foi preso na manhã de hoje, em sua residência. Jânio é Policial Civil aposentado.

As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Criminal de Várzea Grande com objetivo de combater a ação de traficantes que atuam no município. São 23 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão.

Segundo o delegado titular da DRE, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, as investigações iniciaram em virtude de uma denúncia anônima recebida pela DRE, a qual foi verificada a atuação de um extenso grupo de traficantes atuante na cidade de Várzea Grande.

O trabalho investigativo durou cerca de 70 dias e permitiu identificar diversas pessoas associadas para o tráfico, sendo realizadas as prisões em flagrante de 6 pessoas e apreensão de grande quantidade de drogas em posse dos presos.