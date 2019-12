Com a aprovação, o salário da prefeita ou do prefeito da próxima gestão será de R$ 25,6 mil e o de vice-prefeito será metade desse valor. Os secretários municipais a partir de 2021 receberão R$ 12,3 mil.

O vale-alimentação de todos os servidores da prefeitura subiu 14%. O que vai custar R$ 1 milhão a mais para os cofres públicos.

Com a soma dos valores aprovados, a remuneração dos representantes do Legislativo vai subir de R$ 9,9 mil para R$ 10,6 mil, uma diferença de R$ 672. A Câmara também aprovou aumento do auxílio-alimentação, que era de R$ 400 desde 2015, e subiu para R$ 700 mensais para os funcionários do Legislativo.