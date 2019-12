Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, hoje falaremos sobre um direito que ainda está surgindo, de que seu nome seja retirado da internet em situações constrangedoras. Esse direito é chamado de direito ao esquecimento.

Tenho uma cliente, loira, linda e muito educada, casou-se com um pequeno empresário daqui, e juntos prosperaram, são um exemplo de casal de sucesso, família linda, juntos representam na sociedade local, um exemplo.

Quando jovem ela foi acusada de um crime, coisa “besta”, na época isso apareceu em um jornal impresso local, naqueles tempos a internet ainda nem era assim tão popular e ela nunca se preocupou, acontece que agora, a notícia esta digitalizada, e quando coloca no Google o nome dela, depois de um ou outro link mostrando uma mulher bem resolvida, casada, mãe e empresária, aparece a notícia desabonadora de sua juventude.

A sociedade brasileira é um misto de puritanismo e funk total, mas um tom se sobressai, que é o da hipocrisia, não importa se você acertou 99 vezes, se você errar, será julgado com todo o peso, como se nunca tivesse acertado ou contribuído em nada, além disso ainda tem o elemento inveja, que é muito comum no ser humano.

Essa cliente entrou na justiça e conseguiu que o juiz desse cautelarmente uma ordem judicial para que o Google não mais informasse o link da notícia. Cautelar é medida judicial antes da sentença para evitar danos ao processo e as partes.

O pedido dela tinha sido mais amplo, ela queria que o juiz mandasse retirar da internet qualquer menção a essa acusação que ela suportou no passado, por enquanto, o juiz não julgou o caso, não mandou retirar as informações da internet, mas quando, agora, põe o nome da cliente no Google o link para tal informação não aparece mais, essa técnica é chamada de desindexação.

O direito envolvido aqui, que ainda não está claro, certos juízes chegam a falar mesmo que ele não existe, é do direito ao esquecimento, que seria um desdobramento do direito a dignidade humana que consta na constituição federal no artigo 1º:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

…..

III – a dignidade da pessoa humana;

Para as pessoas que acreditam no direito ao esquecimento, esse direito deveria se sobrepor a liberdade de expressão em alguns casos, onde a noticia não seria mais “fresca”, ou seja, já aconteceu há muito tempo e sempre estará lá na internet para atormentar as pessoas que cometeram um erro, ou mesmo não cometeram erro nenhum, mas são julgados por aquele momento.

Nisso o juiz quando entende que o direito ao esquecimento existe pode agir de duas formas: Mandar desindexar onde o link não aparece mais, mas o conteúdo continua no provedor, ou pode mandar excluir que é quando o conteúdo é considerado inútil e ofensivo a alguma pessoa superando a liberdade de expressão.

É o caso normalmente dos vídeos íntimos que quando vazados e se encontram hospedados em servidor, o juiz manda deletar os vídeos e não apenas excluir o link.

Se você pensa ter direito ao esquecimento de alguma forma e sua vida foi exposta nas redes sociais de alguma maneira, procure um bom advogado, ele pode lhe ajudar nisso.

Mas cuidado isso não quer dizer que você pode reescrever a própria vida, e que se atropelou alguém, o juiz vai tirar a reportagem do ar na próxima semana, tem que provar que merece ser esquecido, que o conteúdo não ajuda a sociedade a se informar em nada, apenas lhe atrapalha sua vida.