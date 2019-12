Um homem ainda não identificado está em estado grave após sofrer uma tentativa de homicídio na noite de ontem (23) no bairro Jardim Monte Líbano, no município de Tangará da Serra. Dois tiros atingiram a cabeça e um as costas da vítima.

De acordo com o investigador da Polícia Civil, dois elementos em uma motocicleta efetuaram os disparos, mas ainda não há pistas sobre a identificação ou motivação do crime.

De acordo com o médico do Samu, o paciente foi encontrado já em coma e em estado grave e foi levado a UPA para estabilização e depois possível cirurgia.