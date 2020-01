Comércio foi o setor que mais gerou empregos durante o mês de novembro de 2019 na capital Cuiabá (MT). No total 2.013 pessoas foram contratadas e 1.598 demitidas, terminando o período com saldo positivo 415, conforme dados do último relatório divulgado pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged).

No geral, o mês de novembro terminou com saldo positivo. No total 6.030 pessoas foram admitidas e 5.878 demitidas, terminando o mês com saldo positivo 152. O 2° setor que mais gerou empregos no período foi o de Serviços com saldo positivo 76.

Já o setor de Construção Civil foi o que mais desligou funcionários em novembro. No total 569 trabalhadores foram contratados e 870 desligados, terminando o mês com saldo negativo 301.

Em novembro de 2018, o destaque também ficou para o setor de Comércio sendo o que mais gerou empregos formais. Em todo o período, 5.994 pessoas foram contratadas e 5.879 desligadas, terminando o mês com saldo positivo 115.