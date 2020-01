Com tornozeleira rompida e um mandado de prisão preventiva em aberto, um ex-presidiário foi preso na noite desta quarta-feira (22), no bairro Renascer, em Cuiabá (MT). O criminoso foi detido após abordagem de policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam). Ele confessou que tirou a tornozeleira porque sabia que a Polícia Civil estava à sua procura.

Segundo boletim de ocorrência, a guarnição estava em rondas pelo bairro quando avistou um casal em atitudes consideradas suspeitas. Ao se aproximar, ambos ficaram nervosos e o homem tentou correr, por isso foi contido.

No momento da identificação, o foragido apresentou documentação falsa. Os militares desconfiaram porque a todo momento o casal entrava em contradição. Depois de muitos questionamentos, a mulher informou o verdadeiro nome do parceiro.

Em checagem via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), constou registro no sistema de monitoramento eletrônico, pois o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica, que está rompida há mais de 30 dias. Ele confessou que era procurado pela Polícia Civil e por isso retirou o equipamento e o jogou num terreno baldio.

A Polícia Civil foi acionada e confirmou o mandado de prisão preventiva em aberto. A tornozeleira foi apreendida e entregue na Central de Flagrantes de Cuiabá juntamente com o foragido. Ele deverá responder pelo crimes de falsidade ideológica e dano ao patrimônio público, no caso, a tornozeleira rompida.