1. AS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

O trabalho em Cooperativa pode ser traduzido como: “um conjunto de ações simultâneas e integradas entre grupos de pessoas com um só propósito, notadamente de cunho econômico ou profissional (em diferentes campos de atividade humana), todavia, ausente do propósito lucrativo, com assento em valores como ajuda mútua, democracia, igualdade, equidade, honestidade, transparência, solidariedade e responsabilidade social.”[2]

A Cooperativa em si, é definida pela Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, como “uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma sociedade de propriedade coletiva e democraticamente gerida.”[3]

Assim, notamos que as Cooperativas enquanto sociedades simples (artigo 982, parágrafo único do Código Civil) possuem uma sequência organizacional que as define e orienta, de conformidade com o entendimento da OCB e da Lei que as Instituiu (Lei n. 5.746/1971), e que define a política nacional de cooperativismo.

E, unindo o método cooperativo com a atuação na atividade creditícia, foram criadas as Cooperativas de Crédito, que com base na lição de ADEMAR SCHARDONG, são instituições financeiras, em conjunto com o Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, CVM, Banco do Brasil, CEF, Bancos Comerciais, Bancos Cooperativos, BNH e outros. [4]

2. DA APLICAÇÃO DA LEI 7.492/1986.

O País, com a necessidade de proteger o Sistema Financeiro Nacional, aprovou a Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986, que cuida dos crimes contra o sistema financeiro nacional e procedimentos a estes relativos, seu objeto é a tutela penal e o bem jurídico protegido é o mencionado sistema financeiro.

O Artigo 1º da Lei 7.492/86, definiu como instituições financeiras:

“Art. 1º. Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal e acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda corrente nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo Único. Equipara-se à instituição financeira:

I – a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;

II – a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas nesse artigo, ainda que de forma eventual.

Em sendo a Cooperativa de crédito uma instituição Financeira, que compõe o Sistema Financeiro Nacional, aplica-se à ela, seus diretores e funcionários, as determinações da Lei 7.492/86, em todos os seus termos, pois o bem jurídico a ser protegido é o Sistema Financeiro Nacional, que protege a coletividade, ou seja toda a economia e população do País.

3. DA FUNÇÃO SOCIAL DA COOPERATIVA DE CRÉDITO E DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

A Cooperativa com já mencionado acima, valoriza a coletividade, com princípios básicos de ajuda mútuo, democracia, igualdade, equidade, honestidade, transparência, solidariedade e responsabilidade social, sendo alguns destes princípios pontos fundamentais da proteção do Sistema Financeiro Nacional, pois esse foi criado para organizar, gerir, fiscalizar o funcionamento das finanças do País, de forma ordeira, honesta, clara, onde a sociedade tenha segurança de seus investimentos e transações via sistema financeiro.

Função social é um ponto em comum, entre as Cooperativas de Crédito e o Sistema Financeiro Nacional, pois todos desejam desempenhar bem sua função na sociedade, beneficiando seus cooperados e atendendo terceiros no que for permitido e gerar segurança para o bom funcionamento da economia com o controle e respeito das Lei e regras pelo Sistema financeiro.

4. DESVIOS OU INFRAÇÕES.

No entanto, a sociedade precisa de regras coercitivas em caso de desvios nesse plano de trabalho e participação, criando Normas de regência, com a intenção de bem gerenciar as ações humanas em eventuais desvios de condutas.

Daí a necessidade e a existência da Lei 7.492/86, com sua aplicação aos Diretores, Gestores e Funcionários de Cooperativa de Crédito, que durante a gestão cometem desvios de conduta, incidindo nas tipificações definidas e existentes na Legislação e nas Normas de regência baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

5. EMPRÉSTIMO E OPERAÇÕES DE CRÉDITO PACTUADAS COM OU POR DIRETORES, GESTORES OU SIMILARES.

A ocorrência de empréstimos das Cooperativas é fiscalizada e acompanhada pelo Banco Central, existindo normas para sua concessão, de forma a proteger o Cooperado e o Cidadão, além disso existem as normas de mercado e vedações legais.

O Artigo 17 da Lei 7492/86, assevera:

“Art. 17. Tomar ou receber crédito, na qualidade de qualquer das pessoas mencionadas no art. 25, ou deferir operações de crédito vedadas, observando o disposto no art. 34 da Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964:

Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo Único. Incorre na mesma pena quem:

I – em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da sociedade, conceder ou receber adiantamento de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento, nas condições referidas neste artigo;

II – de forma disfarçada, promover a distribuição ou receber lucros de instituição financeira.”

Analisando o dispositivo mencionado os administradores, diretores, gerentes, interventor, liquidante ou síndico, de Cooperativas de Crédito, nos termos do Artigo 25 da Lei 7.492/86, quando tomam créditos com aprovação própria, podem incidir na tipificação criminal descrita. Por força do controle interno, geralmente é necessária a atuação de mais de uma pessoa em conluio ou coautoria, para aprovação, contratação e liberação de empréstimos, em proveito próprio, podendo atrair, nestes casos, a causa de aumento de pena prevista no artigo 62 do Código Penal.

6. DA INCIDÊNCIA DO GRUPO ECONÔMICO.

Outro ponto que tem gerado desconforto e demonstrado a criatividade do Ser Humano é o que a doutrina e a jurisprudência tem chamado de grupo econômico, pois as Cooperativas como forma de proteção, tem criado limites máximo para o valor das operações de crédito, por CPF ou CNPJ, que tem sido calculado de várias formas, as vezes, com base na analise de credito e declaração de Imposto de Renda do Cooperado, as vezes, com base no capital social do cooperado, abrindo um limite de crédito de um número de vezes o valor do capital social que o cooperado tem integralizado junto a Cooperativa.

E para burlar isso é comum serem feitas operações em nome de Esposa, Filhos e Empresas que a pessoa efetivamente tomadora do crédito é sócia ou parente, multiplicando assim os limites de crédito junto a Cooperativa.

Por esse fundamento, o Banco Central determina através de Resolução que a análise de crédito seja feito por grupo econômico, onde todas essas pessoas são analisadas de forma única, em um único limite de crédito, as vezes até maior que o individual, porém, de forma coletiva, será maior e mais eficaz o controle da análise de crédito.

7. DO ARTIGO 37 DA LEI 5.746/71 EM CONFRONTO COM O ARTIGO 17 DA LEI 7.492/86.

O princípio básico das Cooperativas de Crédito, como já tratado, é a busca do bem comum, a coletividade e através de tais preceitos cumpre sua função social, promovendo o atendimento das necessidade dos cooperados e da sociedade como um todo, inclusive a terceiros, possibilitando, por exemplo, se pagar uma conta de água ou energia, mesmo por aquele que não é cooperado.

Ora, é possível traçar uma análise partindo-se do Artigo 37 da Lei n. 5.746/71, que assegura a igualdade de direitos entre os associados e, partindo-se dessa premissa, busca-se mitigar a aplicação do Artigo 17 da Lei 7.492/86, sob a alegação de que não seriam vedados empréstimos, uma vez que tal vedação feriria o disposto na Lei das Cooperativas e ainda, poderia desencadear um desinteresse dos associados em se candidatarem aos cargos, uma vez que estariam impedidos de contratar com a Cooperativa.

Concessa venia, tal interpretação é claramente sofismática, uma vez que o cargo não é voluntário e o interesse pelo mesmo decorre da própria remuneração. Assim, a motivação para o bom desempenho do cargo, na defesa dos interesses dos cooperados advém do salário, que remunera quem ocupa cargos de direção.

Assim, caso o Cooperado resolva pleitear o cargo na diretoria, com o objetivo de, obtendo maior acesso à crédito se endividar, comprometendo inclusive a saúde financeira da cooperativa, ou ainda de possibilitar acesso à recursos a serem destinados a si mesmo ou a seu grupo econômico, parentes, parceiros ou coligados, indubitavelmente incorrerá nas penas do tipo penal descrito no Artigo 17 da Lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, podendo ser caracterizado dente o rol dos chamados “Crimes do Colarinho Branco”.

Claramente, na lição de Amilcar Barca Teixeira Júnior que ensina que a lei, a doutrina, e o dispositivo de Direito Penal é regra de Ordem Pública é por tal razão é inafastável pela vontade das partes.”[5]

Outrossim, o Artigo 37 da Lei das Cooperativas regulamenta as normas internas da cooperativa, regramento de natureza civil, visando a equidade, evitando-se que um cooperado obtenha mais benefícios do que outro. Em sentido oposto a Lei que regula os crimes contra o sistema financeiro nacional, disciplina norma penal, que tem natureza pública, e ainda reserva a competência para processamento e julgamento à Justiça Federal, face ao impacto de tais atos em todo o sistema.

Assim, o direito penal como disciplina de direito público, regula o exercício do poder/dever punitivo do Estado, tendo por pressuposto os comportamentos considerados ilícitos ao organismo social, afetando bens jurídicos indispensáveis à própria conservação e progresso da sociedade e como consequência as penas aplicáveis às infrações.

Portanto, há a preocupação do Legislador em punir, severamente, quem comete desvios de conduta junto ao Sistema Financeiro Nacional, pois, tais atos podem e irão causar enormes prejuízos aos Cooperados e a Coletividade, assim não há como se conceber interpretação diversa à vedação da relação jurídica do Diretor com a própria sociedade onde este atua com poder de mando, e onde poderá cometer excessos.

Inexiste, portanto, dúvidas quanto à plena aplicabilidade da legislação penal, em comento, aos representantes de cooperativas de crédito, que valendo-se dos cargos, tomam empréstimos em proveito próprio, sem a necessária aprovação de outrem, dentro da mesma instituição e em condições diversas das oferecidas aos demais cooperados.

CONCLUSÃO

Após a análise do conceito de Cooperativismo, onde se busca na essência favorecer a coletividade de forma democrática, honesta, transparente, solidária, igualitária, sem fins lucrativos, porém, com uma enorme responsabilidade social com os Cooperados e com a coletividade, pois possui a Cooperativa uma grande função social, onde em alguns locais é o único ponto de atendimento da comunidade, para suas movimentações financeiras ou pagamento de suas contas e obrigações cotidianas; resta claro que seus Gestores, Diretores, Gerentes, pessoas com poder de decisão, não podem efetuar empréstimos junto a Cooperativa, nem para si, para suas empresas ou seu grupo econômico, sob pena de incidirem no Artigo 17 da Lei 7.492/86, que não pode jamais ser mitigado em face do Artigo 37 da Lei das Cooperativas, sob pena de se criar uma causa excludente da tipicidade, onde não ela existe, ressalvando-se aqui os entendimentos em contrário, especialmente daqueles que aplicam a teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni.

Inclusive em caso dessa ocorrência os Conselhos de Administração e Fiscal das Cooperativas podem responder solidariamente, caso não tenham apontados tais ocorrências em seus relatórios, conforme Resolução n. 1.559/88 do Banco Central e o Artigo 44, da Lei n. 4.595/64, de forma administrativa e penal. E, até fiscais do Banco Central do Brasil, caso tomem conhecimento de tais fatos, se não tomarem as medidas cabíveis de notificação, autuação ou até intervenção na Cooperativas, podem ser responsabilizados por omissão.

