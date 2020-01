Atividades investigativas realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis resultaram em 1.104 inquéritos concluídos e outros 740 instaurados pela unidade durante 2019. A produtividade da unidade policial destaca ainda 286 prisões de envolvidos em crimes de roubos, furtos e tráfico de entorpecentes, sendo 173 em flagrante e outras 113 decorrentes de mandados judiciais, durante todo o ano passado.

Um dos destaques nas ações desencadeadas pela Derf Rondonópolis foi a Operação Reditus, deflagrada em dezembro com a finalidade de desarticular grupo criminoso com atuação na região. Foram cumpridos 66 mandados de prisões preventivas e de buscas e apreensões nas cidades de Rondonópolis, Pedra Preta, Cuiabá e Amambai (MS). As investigações iniciaram em 2018 para apurar crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, roubos e corrupção de menores, e culminou na identificação de indivíduos, alguns recolhidos em unidades prisionais de Rondonópolis e Cuiabá, e outros integrantes que circulavam livremente na região cometendo diversos crimes. O grupo era bem estruturado e ordenado, com divisão de tarefas entre seus integrantes, responsável por grande parte das ocorrências praticadas na região do sul de Mato Grosso. A operação contou com a colaboração de policiais militares e do Gaeco, do Ministério Público Estadual.

Apreensão de drogas

Durante 2019, a unidade especializada de Rondonópolis apreendeu em ações investigativas mais de uma tonelada de entorpecentes, entre eles maconha, cocaína e pasta base de cocaína. E foram incineradas no total duas toneladas de drogas.

Uma das apreensões de drogas ocorreu no mês de outubro, quando em investigações a Polícia Civil conseguiu chegar a um suspeito de tráfico na cidade. Durante diligências, os policiais apreenderam em uma casa 111 tabletes de maconha. A droga abasteceria pontos de tráfico em Rondonópolis. O rapaz preso é apontado como integrante de uma facção criminosa e foi identificado durante investigações do tráfico de drogas na região central da cidade.

O delegado Vinicius Prezoto, titular da Derf, destacou o empenho de toda a equipe que não mediu esforços no combate aos crimes cometidos no município.