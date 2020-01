Junior de Oliveira Ribeiro de 20 anos terminou preso na noite desta quinta-feira (02), após empinar motocicleta na frente da viatura e tentar fugir da Polícia Militar, em Rondonópolis (MT). Ele estava foragido do Centro de Ressocialização de Cuiabá e é suspeito de matar Willian Santos no dia 04 de dezembro de 2017.

Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), uma guarnição da PM realizava rondas pela Avenida Júlio Campos, quando se deparou com um casal em uma motocicleta. Ao perceber a presença da viatura o condutor realizou diversas manobras perigosas, entre elas, empinou o veículo na frente da guarnição.

Ainda segundo a PM, na fuga o motociclista furou diversos semáforos na região central de Rondonópolis e danificou alguns retrovisores de veículos que estavam estacionados.

Após um acompanhamento envolvendo diversas viaturas, o casal foi abordado na frente de uma pizzaria. Com medo, o suspeito correu para dentro do estabelecimento comercial onde foi detido e encaminhado para 1ª Delegacia de Polícia.

Durante checagem no sistema de dados, houve a confirmação de um mandado de prisão contra o indivíduo.A motocicleta foi apreendida e encaminhada para o pátio da delegacia.

As informações constam no Boletim de Ocorrência Nº 2020.1745

Foragido

Ainda de acordo com as informações, Júnior de Oliveira Ribeiro, conhecido como ‘Juninho Block’ fugiu em novembro do ano passado do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), no bairro Carumbé em Cuiabá (MT).

Junior possui uma extensa ficha criminal pelos crimes de receptação, quadrilha armada, posse irregular de arma de fogo, associação para o tráfico de drogas.

Ele também é acusado de ser o autor do homicídio que vitimou o mister em Rondonópolis, Willian Santos no dia 04 de dezembro de 2017.