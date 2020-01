Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no meio da rua na noite desta terça-feira (21), em Juara (MT). Luiz Felipe Barboza Bernardes Silva, foi executado com quatro tiros, próximo à residência onde morava, no bairro Jardim América. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o rapaz foi achado na rua por populares que acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu). Quando as equipes chegaram no local, a vítima já estava morta.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de necropsia. A Polícia Civil de Juara investiga o assassinato.