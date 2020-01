Um homem de 48 anos, identificado pela Polícia Militar como agente penitenciário, foi preso em flagrante na noite deste domingo (05), em uma residência do bairro Mathias Neves, em Rondonópolis (MT). Vizinhos acionaram à Polícia depois que o suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo na residência dele.

De acordo com as informações, quando os policiais militares chegaram no endereço informado via Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), as luzes da residência estavam apagadas, dando a impressão que não havia ninguém em casa.

Porém, logo depois, o agente penitenciário apareceu com as mãos para o alto, juntamente com o pai dele. O mesmo afirmou que a arma, uma pistola calibre 380, estava na cozinha da residência. O suspeito disse ainda que atirou porque se sentiu coagido com a presença de vizinhos próximo ao endereço dele.

Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido para 1ª Delegacia de Polícia Para as providências cabíveis. A prisão foi acompanhada por uma equipe do sistema penitenciário.

As informações constam no Boletim de Ocorrência Nº 2020.3771