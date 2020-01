Justin Chambers anunciou nesta sexta-feira (10) que vai deixar “Grey’s Anatomy” após 16 temporadas. O intérprete de Alex Karev deu uma entrevista ao site Deadline e contou a “novidade”. A notícia pegou os fãs de surpresa, que, apesar de saberem que o personagem estava um pouco ausente na série, não contavam com isso agora. Ator contou que nunca haverá um momento certo para deixar uma produção da qual faz parte há 15 anos, mas disse que está bem com a sua decisão e que agora vai atrás de novos personagens e desafios.

“Não existe um bom momento para se despedir de uma série e um personagem que definiram tanto a minha vida nos últimos anos. Mas já faz algum tempo que quero diversificar meus papeis e escolhas na carreira. E, prestes a completar 50 e abençoado com a minha incrível esposa que sempre me apoia e cinco crianças incríveis, esse é o momento”, declarou o ator. “Enquanto deixo ‘Grey’s Anatomy’ para trás, quero agradecer a ABC Family, Shonda Rhimes, os meus colegas do elenco original, Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens, e todo o resto desse elenco e equipe incríveis, tanto do passado quanto do presente e também, óbvio, aos fãs por uma experiência extraordinária”, completou.

É óbvio que todos nós iremos respeitar a decisão do ator, mas não deixa de ser uma informação triste. Afinal, ao lado de Meredith (Ellen Pompeo), estamos acompanhando a trajetória de Karev desde o começo. Vimos o personagem deixar de ser aquele jovem encrenqueiro – mais ou menos, né? – e se tornar um grande médico. Qual será o final que a Shonda Rhimes está preparando para ele? De qualquer forma, ainda não foi dito se Alex irá aparecer no retorno da 16ª temporada de “Grey’s Anatomy” ou qual episódio será o seu último.