Está circulando em grupos de WhatsApp um flyer informando sobre o recolhimento de assinaturas, em Cuiabá, de pessoas simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro que apoiam a criação do partido Aliança pelo Brasil.

A legenda é uma iniciativa de Bolsonaro, que deixou o PSL em novembro de 2019 após travar intermináveis brigas com a direção nacional do partido.

Em dezembro do ano passado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou assinatura eletrônica, ao invés de assinaturas em papel, para criação de partido político. Dessa forma, a sigla de Bolsonaro precisa de 492 mil assinaturas até abril para participar das eleições municipais deste ano.

Em Cuiabá, simpatizantes do presidente estão se encarregando de recolher as assinaturas. Conforme a publicação compartilhada nas redes sociais, a coleta de nomes está sendo feita de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h no Cartório do 6º Ofício, na avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Kennedy. Os interessados devem levar documento de identidade e título de eleitor.