Triunfo com boa atuação em campo, marcas coletivas e individuais alcançadas e mais um prêmio conquistado fruto do grande momento que vive. O ano de 2020 começou tão bom quanto foi o anterior para Alisson.

Na última quinta-feira, goleiro atingiu a marca de 50 jogos pela Premier League, sem ser vazado pela quinta vez consecutiva na competição, na vitória do Liverpool sobre o Sheffield United, por 2 a 0, em casa, pela 21ª rodada. Enquanto isso, fora das quatro linhas, o jogador foi anunciado como vencedor de mais um troféu, o Samba de Ouro, dado ao melhor atleta brasileiro em atividade na Europa durante 2019.

– Começar o ano alcançando uma marca especial como essa de 50 jogos pela Premier League, com mais uma vitória, e ainda ganhando outro prêmio individual, fruto de tudo o que aconteceu em 2019, me deixa extremamente feliz. Significa que o trabalho vem sendo bem feito. Agora preciso seguir treinando forte para melhorar ainda mais e, ao lado dos meus companheiros, ajudar o Liverpool a conquistar mais títulos”, declarou o camisa 1.

Os Reds, aliás, seguem no caminho certo para voltarem a serem campeões nacionais depois de 30 anos. O resultado positivo diante do Sheffield United fez com que a equipe alcançasse a incrível marca de um ano de invencibilidade no Campeonato Inglês. A última derrota foi para o Manchester City, no dia 3 de janeiro de 2019. Com 19 vitórias e um empate na atual temporada, o time comandado por Jürgen Klopp possui 13 pontos de vantagem para o vice-líder Leicester, que já realizou uma partida a mais.

– Quem já jogou ou disputa a Premier League sabe como o campeonato é complicado e bem equilibrado. Alcançar essa marca de um ano sem perder é algo extraordinário. Desde os meus primeiros dias aqui no Liverpool, percebi que o nosso grupo era diferenciado. Todo mundo se dedica demais e nosso elenco é fantástico. Temos um treinador super competente e estou feliz por ter a oportunidade de viver esse momento de evolução e amadurecimento na carreira. Mas apesar de todos esses números positivos, a gente sabe que ainda falta muita coisa pra ganhar a Premier e não podemos relaxar- alertou.

Alisson, inclusive, também não sabe o que é perder na temporada 2019/20. Até o momento, o goleiro jogou 19 partidas, obteve 16 vitórias e três empates. Foram sete jogos sem sofrer gol.

Desde que chegou à Inglaterra, o brasileiro realizou 70 partidas, saiu de campo 34 vezes sem ser vazado e foi um dos protagonistas na conquista da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, além de ter terminado a Premier League 2018/19 como o goleiro menos vazado, com mais clean sheets e vencedor da Luva de Ouro.