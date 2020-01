Nem toda hérnia de disco deve ser submetida à cirurgia. Na maioria dos casos, você pode recorrer a tratamentos naturais. Estes servem para diminuir os sintomas, principalmente a dor, e ajudar o corpo a reabsorver o tecido da hérnia e a curá-la.

A hérnia de disco é um problema de saúde muito frequente hoje em dia. Tanto é, que segundo as estimativas médicas, 1 em cada 100 pessoas adultas no mundo padece desta condição. Além disso, acredita-se que pelo menos 50% das pessoas sofram ou sofrerão de algum problema nas costas ao longo da vida.

Sabe-se que a hérnia de disco é mais frequente no nível cervical ou lombar, ou seja, no pescoço ou na região lombar. Isso ocorre porque essas são as áreas com maior mobilidade na coluna vertebral. No entanto, uma hérnia pode aparecer em qualquer segmento dela.

Nem toda dor persistente nas costas corresponde a um disco herniado. Além disso, nem todos os discos de hérnia causam dor. Acredita-se que cerca de 30% da população possa ter uma dessas hérnias, sem que nenhum sintoma se manifeste.

A coluna é composta de vários ossos chamados vértebras. Os adultos têm 26 vértebras no total. Cada vértebra é separada da próxima e da anterior por meio de estruturas chamadas discos intervertebrais. Não existem discos apenas na área do sacro e do cóccix.

Os discos são formados por um tecido pulposo. Sua principal função é amortecer o impacto entre as vértebras durante o movimento. Estes têm um alto teor de água, que começa a diminuir ao longo dos anos.

Esses discos têm um anel fibroso que os rodeia. Quando o disco perde resistência devido à idade ou trauma, o anel fibroso pode quebrar. É quando a hérnia de disco é formada, que geralmente é dolorosa e até incapacitante. Muitas vezes é corrigida através de cirurgia, mas também pode ser tratada através de soluções alternativas.

Uma das medidas para prevenir e tratar a hérnia de disco é seguir uma dieta adequada. É muito importante beber bastante água diariamente. Recomenda-se que um adulto consuma pelo menos dois litros por dia. Isso protege os discos intervertebrais e reduz a inflamação se houver uma hérnia de disco.

A dieta por si só não corrige uma hérnia de disco, mas contribui decisivamente no seu tratamento. Combinada com outras ações geralmente produz bons resultados. É aconselhável ter uma dieta baseada em frutas, vegetais, grãos integrais, e todos os tipos de alimentos antioxidantes.

Da mesma forma, elementos acidificantes ou inflamatórios devem ser evitados. Alguns deles são a carne vermelha, o açúcar, todos os alimentos que contêm conservantes ou corantes, aqueles que contêm glúten, e os chamados “junk food“, entre outros.