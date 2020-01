A Escola Estadual Francisco Ferreira Mendes, localizada em Cuiabá, vai representar Mato Grosso no 6º Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar, organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). A disputa esportiva ocorre de 22 a 29 de março em Balneário Camboriú (SC).

A vaga foi conquistada, no ano passado, após a equipe ser campeã da Copa Futsalê na Categoria Juvenil Sub-17 da Federação Matogrossense de Desporto Escolar.

Os atletas seguem treinando com foco no Campeonato Nacional. Foram convocados os goleiros Renato Guilherme e Vinicius Viegas, e os atletas de linha: Arilson Fabrício, Vinicius Oliveira, Edeilton Júnior, Carlos Eduardo, Lucas Luan, Genilson José, Caio Henrique, Matheus Santos, Antony Nicolas e Isaac Arias.

Segundo o técnico da equipe, professor Claudinei Gonçalves, o campeonato serve também como seletiva para o Mundial que será em julho, em Lyon, na França. A tática para vencer o 6º campeonato vai ser jogar um futsal simples.

“Um futsal solidário e um futsal de recuperação de vidas, onde um aprende e cresce junto com o outro. É uma equipe maravilhosa, nossa grande meta é plantar sonhos”, destaca.

O técnico assinala ser muito gratificante uma escola estadual representar o Estado num campeonato de renome, que pode abrir portas para os alunos.

“O desejo dos professores é que o campeonato nacional fortaleça o espírito aguerrido e competitivo desses atletas. E que tragam a taça para Cuiabá”, frisa.

O diretor da Escola, Danilo Benigno de Souza, destaca ser importante a participação no evento, pois trata-se da valorização do trabalho realizado por uma escola pública, que competiu com escolas particulares.

“Tudo isso resulta no aumento da autoestima dos alunos, além da oportunidade desses jovens estudantes conhecerem novas culturas. É principalmente dar uma oportunidade única para esses atletas mostrarem seus talentos e brilharem no cenário nacional”, comemora.