Anitta quer “fazer coisas diferentes” após o seu show no Coachella 2020, que foi anunciado na semana passada e acontece em abril. A cantora anunciou que vai “diminuir o ritmo” da carreira musical após a apresentação.

“Vou fazer dez anos de carreira, estou cansada. Quero coisas diferentes agora. Depois do Coachella, não tem mais nada de show na minha agenda”, disse.

Parte da decisão foi por conta do próprio convite para o festival. “Depois disso, não imagino nada maior que eu possa fazer como cantora”, contou.

Anitta ainda prometeu que vai trazer uma “vibe brasileira” para o evento norte-americano. “Que seja eu!”, brincou.

A declaração veio pouco depois do anúncio da participação de Anitta na novela Amor de Mãe, que marcará a sua estreia como atriz.

“Estou mais nervosa com a novela, porque no Coachella é cantar e dançar, coisas que já faço. Novela eu nunca fiz. Neste momento, estou mais tensa com isso”, confessou a Poderosa.