Anitta segue trabalhando em sua carreira internacional e revelou que pretende lançar um disco todo cantando em inglês. Em entrevista para a revista “Veja”, a estrela brasileira afirmou que a ideia é lançar o material “nos próximos meses”, e com um grande nome na produção.

Trata-se de Ryan Tedder, vocalista do OneRepublic, e que já produziu grandes nomes da música internacional, como Adele, Beyoncé e Ariana Grande. No ano passado, Anitta e Ryan já haviam sido fotografados em um estúdio, trabalhando juntos.

“Ela entende a cultura global e está preparada para o mercado americano. Todo mundo em Los Angeles e Nova Iorque quer trabalhar com Anitta”, disse o cantor e produtor musical.

No ano passado, Anitta participou do álbum de Madonna, “Madame X”, na faixa “Faz Gotoso”. Em 2018, ela lançou “Kisses”, projeto trilíngue, com músicas cantadas em português, espanhol e inglês.