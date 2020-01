Uma menina que nasceu extremamente prematura se tornou um verdadeiro exemplo de superação. A bebê Isabella Evans nasceu pesando apenas 340 gramas. Ela veio ao mundo em junho de 2019 quando sua mãe, Kym Brown, tinha apenas 24 semanas de gestação (seis meses).

Para piorar, a pequena Isabella havia parado de crescer quando Kym estava com 21 semanas de gravidez. Os médicos diagnosticaram que Kym estava sofrendo com pré-eclâmpsia. Os médicos decidiram realizar uma cesárea de emergência com 24 semanas quando viram que os batimentos cardíacos de Isabella estavam caindo.

A bebê nasceu na Inglaterra e já se tornou o menor bebê a nascer no país! Ela foi imediatamente para a incubadora. E seus pais só puderam pegá-la no colo 15 dias depois do nascimento.

Isabella precisou enfrentar uma série de desafios. Três semanas após seu nascimento, os médicos descobriram que havia um buraco no intestino de Isabella. E ela precisou passar por duas cirurgias no período de três meses. Ela também teve que passar por uma cirurgia a laser nos olhos. “Realisticamente falando, não era para minha filha estar viva. Houve tantos momentos que nós poderíamos ter perdido ela, mas minha filha continuou lutando”, afirmou a mãe em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

Na véspera do natal do ano passado, seis meses após o seu nascimento, a pequena Isabella finalmente recebeu alta do hospital! Agora, ela pesa 6 quilos e está muito saudável. “Ela está engatinhando e já começou a ficar em pé! Ela tem um ótimo apetite, come muito bem. Ela adora sanduíche de abacate com queijo. Ela é tão feliz e está sempre sorrindo para todos que ela conhece. É incrível ver o quanto ela evoluiu”, concluiu a mãe.