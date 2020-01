Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começar o ano poupando é sempre bom, a economia vai melhorar muito esse ano, mas deixar dinheiro no bolso é normalmente melhor que gastar, quando podia poupar.

Nessa época do ano é comum as casas ficarem desocupadas, por um mês e até mais, seja para viajar ou para fazer outra coisa, como passar um tempo na casa da família na mesma cidade ou região.

Quem está nessa situação pode pedir a suspensão de alguns serviços, como água, internet, telefonia, entrega de publicidade e etc., se o consumidor for ficar mais de 30 dias fora ele pode pedir a interrupção de alguns serviços sem que lhe seja feito a cobrança de qualquer tarifa, ou custo adicional , a economia pode salvar o dinheiro de um churrasco ou de algo mais que queira.

A interrupção pode ser feita entre 30 e 120 dias por ano, então é importante verificar exatamente quantas dias será a estadia fora de casa, porque só pode ser feita a interrupção sem nenhum tipo de cobrança uma vez por ano.

Para saber exatamente como funciona pode ligar no serviço que quer interromper, essa informação é direito do consumidor e os fornecedores estão obrigados a fornecer esse tipo de informação.

Sempre bom pedir que o fornecedor mande por escrito no seu e-mail que está interrompendo o serviço assim terá uma prova escrita do acordo que fizeram, se não for possível não tem problema, desde que tenha o número do protocolo da ligação onde foi feito a ordem de suspensão, o juiz em caso de desavença obrigará o fornecedor a entregar a gravação da ligação onde o consumidor disse que pediu a interrupção, por isso é importante ter o número de protocolo.

Tem que se tomar um cuidado especial com a energia elétrica, porque mesmo não consumindo pode haver despesas de taxa mínima, diferente de serviços de telefonia, que por ser um produto digital não terão nenhum consumo mínimo quando interrompidos.

Mesmo assim a fornecedora de energia elétrica aqui no Mato Grosso não tem boa fama como todas as demais de bom tratamento com o cliente, as cobranças que pode vir disso , não podem ser maiores do que a manutenção do serviço, tendo algum problema procure um bom advogado que ele resolve para ti.