Um apartamento no condomínio Garden Ville, no bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá (MT), teve um princípio de incêndio na tarde deste domingo (26) e todo o prédio foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros. Os moradores ficaram por várias horas sem energia elétrica e sem gás. Não houve feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o apartamento atingido fica do 12º andar, da torre Orquídea do edifício composto por duas torres. Os moradores do apartamento estavam em viagem e não havia ninguém no local. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas pelos moradores que perceberam o excesso de fumaça vindo de dentro do imóvel. Por medidas de segurança, todo o prédio precisou ser evacuado até que as chamas fossem controladas.

Após o trabalho dos bombeiros, os moradores puderam retornar aos seus apartamentos, com exceção daqueles que residem nos 11°, 12° e 13° andares, em razão do forte cheiro de fumaça.