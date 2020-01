Um homem de 23 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (6), pela Polícia Militar em Cuiabá (MT), acusado por crime de estupro. Policiais Militares em rondas foram acionados por um morador, que informando que uma mulher havia sido estuprada enquanto dormia e que o suspeito teria fugido correndo da residência.

A vítima disse à Polícia Militar que estava com amigos e o suspeito ingerindo bebida alcoólica e que, ao dormir vestida, sentiu um peso sobre seu corpo. Ao acordar a mulher relatou que estava nua e se deparou com o homem sem roupa mantendo relações sexuais com ela sem seu consentimento.

O namorado da vítima teria acordado e tentado deter o suspeito. Porém, o acusado jogou um espelho contra a testemunha e conseguiu fugir. Em diligências pela região, uma equipe da PM localizou o homem num ponto de ônibus. Ele apresentava sangramento na mão direita e disse que teria se cortado num espelho.

A PM prendeu o suspeito e o conduziu para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi levado para a Central de Flagrantes e entregue à Polícia Civil.