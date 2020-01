Um homem de 39 anos foi esfaqueado nesta segunda-feira (27), após um desentendimento entre vizinhos bairro no Jardim Liberdade, em Cuiabá (MT). Enquanto ele foi imobilizado por dois homens, uma vizinha pegou uma faca e desferiu vários golpes contra ele.

Consta no boletim de ocorrência que o desentendimento aconteceu por conta de uma mangueira de água, que estava atravessando o quintal da casa da vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, os vizinhos começam a discutir quando o acusado com a ajuda de um amigo imobilizou a vítima. Em seguida, a mulher do vizinho chegou com uma faca e deu vários golpes contra o homem, que conseguiu se soltar e fugiu pedindo ajuda.

Quando a PM chegou no local, testemunhas disseram que os suspeitos usam tornozeleira eletrônica. Somente um dos acusados foi preso. A arma usada no crime não foi encontrada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro de Cuiabá, onde continua internada. O caso será investigado pela Polícia Civil.