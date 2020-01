Sete pessoas foram presas nesta terça-feira (21), nos bairros CPA III e Jonas Pinheiro em Cuiabá. Os suspeitos foram detidos por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo, receptação e associação ao tráfico e ao crime organizado. Arma, drogas, dinheiro e outros materiais foram apreendidos. Durante a ação, a Polícia Militar conseguiu ainda recuperar um veículo roubado e prender dois dos autores do roubo a mão armada.

Segundo boletim de ocorrência, uma equipe do Batalhão da Força Tática estava em rondas pela cidade de Várzea Grande, quando recebeu denúncias anônimas de que no bairro CPA III, estaria acontecendo uma negociação de entorpecentes entre traficantes.

A guarnição se deslocou até o endereço indicado e ao chegar visualizou um homem entregando uma bolsa preta à outro suspeito, ao se aproximar um dos acusados fugiu. Já o com o outro suspeito, em revista no interior do veículo, os militares encontraram três tabletes de maconha. Ele disse que a droga pertencia a um colega e informou o endereço do suposto proprietário.

Ao chegar no local informado, a equipe da PM, encontrou quatro homens fazendo uso de drogas em frente a residência. Durante revista no local, foi localizado mais um tablete de maconha. Durante interrogatório a respeito da origem dos tabletes encontrados, um dos homens disse que a droga teria ligação a um roubo de veículo que havia sido realizado poucas horas antes. Indicaram ainda o endereço dos autores do roubo e o local onde o veículo roubado estaria escondido.

Já no bairro Jonas Pinheiro, a guarnição conseguiu localizar o veículo, um Fox branco, bem como dois dos acusados de serem autores do roubo, um terceiro comparsa conseguiu fugir com a chegada da polícia. Na residência foi apreendido um revólver Rossi calibre 38 com 6 munições intactas, um rádio comunicador, um coldre dissimulado (equipamento utilizado para guardar armas), várias placas de veículos e R$ 541 em espécie.

Diante dos fatos todos os suspeitos e os materiais apreendidos foram entregues à Central de Flagrantes de Cuiabá para providências necessárias. O carro foi entre a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá (Derfva).