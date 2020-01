Asa Branca voltou a ser internado neste sábado (25). Segundo comunicado divulgado nas redes sociais do locutor, ele teve uma recaída.

“Sua saturação está muito baixa e, com isso, ele acabou ficando ficou inconsciente”, diz parte da nota.

Asa Branca foi levado pela mulher, Sandra dos Santos, ao Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo).

O locutor luta contra um câncer de mandíbula e teve um quadro infeccioso causado por tumores que se romperam na região do pescoço. Desde dezembro do ano passado, Asa Branca tem tido idas e vindas ao hospital. A última internação tinha sido no início deste mês, porém, ele já estava se recuperando em casa.

Leia o comunicado na íntegra