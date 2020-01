Mais uma família passou por momentos de terror na noite desta terça-feira (28) no Jardim Brasília, em Rondonópolis-MT. Quatro ladrões invadiram uma residência, manteve as vítimas reféns, até que dois veículos sendo uma caminhonete S10 e um HB20, ambos de cor branca, fossem roubados da casa.

De acordo com o casal, era por volta da meia noite, quando os indivíduos retiraram o portão eletrônico do trilho, arrombaram a porta da frente da residência e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com um revólver.

Enquanto dois suspeitos fugiram com os veículos da família, outros dois permearam na casa, afirmando que só libertariam as vítimas após os automóveis chegarem ao seu “destino final”.

Porém, durante um momento de descuido, um dos indivíduos efetuou um disparo acidentalmente, acertando a parede do quarto. Diante do susto, e por achar que vizinhos tivessem escutado o barulho do tiro, eles fugiram.

Ainda segundo a vítima, por diversas vezes, os suspeitos chamavam pelos nomes de “Danilo” e ‘Marcelo”. Eles também portavam um rádio comunicador, monitorando toda a ação da Polícia Militar.

Além dos veículos, também foram roubados, talões de cheque, aparelhos de TV, joias e aparelhos de notebook.

